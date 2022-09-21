Боец ВСУ обратился к россиянам: Мобилизация приведет вас к гибели

Военнослужащий ВСУ Юрий Задоя прокомментировал объявление владимиром путиным частичной мобилизации и предостерег россиян, что отправка на войну в Украину обернется тяжелыми для них последствиями.

По словам Задоя, эта мера приведет к гибели мобилизированных россиян и краху экономики *рф.

«Бункерный дед придумал очередной способ, как россию освободить от россиян. Вы не свою страну защищаете в Украине, а действуете, как оккупанты и мародеры. Пересекая границу, помните: вас тут ждет смерть. Даже министерство обороны рф подтверждает количество погибших в Украине», – написал боев ВСУ в Facebook.

Он утверждает, что лишь единицы россиян получают компенсации за то, что их мужья и сыновья гибнут в Украине. Простым женщинам если и удается пройти процедуру оформления документов, то чиновники минобороны россии все равно отказывают им и не предоставляют надлежащую сумму. Дело переходит к судам, где невозможно доказать, что человек погиб в Украине во время выполнения боевых заданий.

Помимо этого, Задоя утверждает, что гражданское лицо в рф получает намного больше, чем военные. Также он сказал, что самый простой метод избежания мобилизации – совершение преступления, потому что военком не может призвать человека в армию во время следственных мер. Дополнительно боец ВСУ рекомендует покинуть страну или купить справку у врача о состоянии здоровья. Он утверждает, что все эти способы в россии работают, но для этого нужно вложить свои финансовые средства.

«Но цена человеческой жизни намного дороже, чем листок бумаги, на котором напечатан будет приговор суда, чем листок бумаги на котором напечатан будет рейс/маршрут вашей поездки, чем листок бумаги, на котором напечатан будет ваш диагноз. Призываю вас: обменяйте собственную жизнь на бумажку! В Украине нет бумажек, здесь есть только черные мусорные пакеты, а защитники Украины, автоматически превращают ваших сограждан в мусор, который не нужен здесь», – добавил Задоя.

Ранее украинские службы перехватили разговор, где солдат из ОРДЛО жалуется, что россияне к ним относятся «как к пушечному мясу».

Также «Курсор» сообщал о заявлении посла США, согласно которому фальшивые референдумы и мобилизация указывают на провал рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!