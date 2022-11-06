Стало известно о состоянии девушки, пострадавшей во время стрельбы в Кирьят-Арбе

Родные пострадавшей благодарят Бога и весь народ Израиля, который подержал их семью своими молитвами.

Семья Тамар Аарон, которая на прошлой неделе была ранена в результате обстрела палестинцами в Кирьят-Арбе, в воскресенье, 6 ноября, сообщила об улучшении ее состояния.

Об этом сообщает inn.co.il.

«Нашу дорогую Тамар выписали из реанимации и перевели в детскую палату. Мы хотим в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он совершил великое чудо и доброту для нас и всего народа Израиля, сохранившего Тамар живой», — говорится в сообщении.

Родные пострадавшей благодарят Бога и весь народ Израиля, «который подержал нас молитвами».

«Тамар, с Божьей помощью, общается с окружающими, и мы ожидаем, что очень скоро она выйдет из больницы на ногах. Мы также хотим поблагодарить всех сотрудников Объединенного фонда медицинского страхования, которые были в районе происшествия и оказали Тамар оперативное, быстрое и профессиональное лечение, спасшее ей жизнь», — сказали родные пострадавшей.

Как сообщал Курсор, в пятницу 13-летняя Тамар Аарон, получившая серьезные ранения в Кирьят-Арбе в результате обстрела, устроенного арабами со стороны Хеврона, пришла в сознание в больнице «Хадасса Эйн-Керем».

После того, как на место прибыл эксперт-баллист, было окончательно установлено, что это был непрямой выстрел, и если бы выстрел был прямым с таким типом пуль, исход был бы другим.

Также сообщалось, что в голове девочки была обнаружена пуля диаметром 7,72 мм.

Кроме того, Курсор информировал о том, что в середине октября в Джиср-аз-Зарке в результате инцидента с применением насилия 14-летний подросток получил тяжелые ранения.