Стрельба в Джиср-аз-Зарке: тяжело ранен подросток

В Джиср-аз-Зарке в результате инцидента с применением насилия 14-летний подросток получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает портал Maariv.
Отмечается, что медики MDA и парамедики эвакуировали его в больницу «Гилель Яффе» с проникающим ранением. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.
По данным СМИ, неизвестные открыли огонь по зданию в отместку за убийство в начале этой недели Джиср-аз-Зарке 17-летнего Джалала Амаша. В связи с этим инцидентом за последние дни уже было несколько случаев перестрелок, поджогов автомобилей и забрасывания гранатами в поселке после конфликта между тремя семьями.
Как сообщал Курсор, накануне несовершеннолетние подростки закинули самодельное взрывное устройство в жилой дом, после чего были задержаны полицией и направлены в окружной суд.
Самодельная бомба, брошенная в жилой дом в Джиср-аз-Зарке, к счастью, не унесла жизни людей, однако на месте произошли разрушения постройки и был нанесен материальный ущерб.
Полиция задержала двух несовершеннолетних жителей Джиср-аз-Зарки, они были доставлены для судебного заседания о продлении срока их содержания под стражей.
Ранее Курсор писал, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.
Также Курсор информировал о стрельбе по машине скорой помощи в Шхеме. Во время операции сил ЦАХАЛа в Шхеме возникла перестрелка с арабскими террористами. Есть погибшие среди боевиков, также пострадал один из медиков.