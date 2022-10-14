Стрельба в Джиср-аз-Зарке: тяжело ранен подросток

Пострадавшего эвакуировали в больницу «Гилель Яффе» с проникающим ранением. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

В Джиср-аз-Зарке в результате инцидента с применением насилия 14-летний подросток получил тяжелые ранения. Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что медики MDA и парамедики эвакуировали его в больницу «Гилель Яффе» с проникающим ранением. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

По данным СМИ, неизвестные открыли огонь по зданию в отместку за убийство в начале этой недели Джиср-аз-Зарке 17-летнего Джалала Амаша. В связи с этим инцидентом за последние дни уже было несколько случаев перестрелок, поджогов автомобилей и забрасывания гранатами в поселке после конфликта между тремя семьями.

Как сообщал Курсор, накануне несовершеннолетние подростки закинули самодельное взрывное устройство в жилой дом, после чего были задержаны полицией и направлены в окружной суд.