Стрельба в Кирьят-Арбе: стало известно о состоянии девочки, получившей ранение в голову

13-летняя Тамар Аарон, получившая вчера серьезные ранения в Кирьят-Арбе в результате обстрела, устроенного арабами со стороны Хеврона, пришла в сознание в больнице «Хадасса Эйн-Керем».

Как сообщает журналист 14 канала, после того, как на место прибыл эксперт-баллист, было окончательно установлено, что это был непрямой выстрел, и если бы выстрел был прямым с таким типом пуль, исход был бы другим.

Также сообщается, что в голове девочки была обнаружена пуля диаметром 7,72 мм.

Напомним, что вчера глава совета Кирьят-Арбы сообщил, что Тамар подключили к ИВЛ. «Мы хотим, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, и требуем от силовиков начать операцию и конфисковать оружие», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что 3 ноября в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила девочка-подросток, которая вместе с подругой шла по улице.