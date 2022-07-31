ДТП в Самарии: погиб мотоциклист

25-летний житель Восточного Иерусалима погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 505 недалеко от поселения Тапуах в Самарии, сообщают медики.
Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщает, что мужчина, ехавший на мотоцикле, был сбит автомобилем.
Имя погибшего мужчины не называется.
נקבע מותו https://t.co/RPeGJdVNKJ pic.twitter.com/im3mMnqixV
— מנדי ריזל (@mendi_rizel) July 31, 2022
Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.
Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.
Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.