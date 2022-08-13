Стало известно про дальнейшую судьбу малыша, найденного в коробке в Акко

В полиции рассказали, что малыш, который был обнаружен в коробке в Акко, сейчас находится во временной приемной семье, и его дальнейшая судьба зависит от расследования.

Несколько дней назад ребенка, найденного на улице Старого города Акко в картонной коробке, выписали из больницы Наарии, и он был передан в руки временной приемной семьи.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В полиции отмечают, что дальнейшая судьба младенца пока остается под вопросом, ведь все будет зависеть от результатов расследования. Если окажется, что его матерью является палестинка, тогда ответственность за ребенка перейдет к властям Палестинской автономии.

Но журналисты подчеркивают, что теоретически власти ПА могут согласиться на то, чтобы ребенка усыновила израильская семья, и в таком случае работники социальных служб подыщут его постоянных приемных родителей.

Отмечается, что ребенок вполне здоров и его пребывание на улице в картонной коробке не отразилось на его состоянии. В роддоме в Наарии с ним больше нянчились, чем лечили, пока соцслужбы искали ему временную семью.

«Курсор» писал ранее, что новорожденного ребенка, которого обнаружили прохожие в Акко, привезли палестинские арабы из Шхема. Предполагается, что родители ребенка пошли на такой шаг, чтобы дать ему шанс прожить лучшую жизнь.

Еще мы писали, что согласно данным полиции, «подкидыша» из Акко, могли ввезти в Израиль из Самарии контрабандой.