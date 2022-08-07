Полиция: Новорожденного, которого нашли в коробке в Акко, подбросили арабы

Проверка камер одного из заведений на соседней улицы показала, что по улице шла женщина в черном, которая несла коробку. В ней, предположительно, и мог быть ребенок.

В полиции считают, что новорожденного ребенка, которого на прошлой неделе в коробке обнаружили прохожие в Акко, привезли палестинские арабы из Шхема.

Предполагается, что родители ребенка пошли на такой шаг, чтобы дать ему шанс прожить лучшую жизнь.

Напомним, что ребенок был найден 4 августа, в четверг, у Старого города в Акко. У ребенка даже не была обрезана пуповина. Он лежал в картонной коробке, когда его увидел прохожий. Он позвонил в полицию, после чего малыша забрали парамедики и отвезли в больницу в Наарии. По словам медиков МАДА, ребенок был одет, у него была нормальная температура тела, а состояние оценивается как стабильное.

Полиция и служба муниципальной охраны пока не выяснили, кто подбросил ребенка. Сделать это сложно, так как в месте, где была обнаружена коробка, нет камер видеонаблюдения.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме развернуты дополнительные подразделения полиции на фоне Тиша бе-Ав.

Кроме того, Курсор сообщал, что полиция Израиля и Марокко объединяются для поиска преступников.