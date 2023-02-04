Стало известно, сколько человек ежегодно пропадает без вести в Израиле

В Израиле каждый год пропадает без вести более 4 тысячи человек, но гражданское кинологическое подразделение ищет любые зацепки, чтобы выйти на след человека и никогда не теряет надежды.

Об этом пишет i24news.

«Полиция и другие организации могут быть активны в первые несколько дней, а потом, если нет никаких следов, они заканчивают поиски. Но мы продолжаем искать человека до тех пор, пока не найдем или не разгадаем тайну его исчезновения» — сказал командир Израильского собачьего отряда (IDU) Майк Бен Яаков.

Каждую неделю он и группа добровольцев наблюдают за различными районами региона Мерон на севере Израиля в поисках новых зацепок.

«Сегодня мы ищем троих пропавших без вести в разное время… в том числе Мойше Клинермана. Прошло уже более 300 дней, как подросток исчез», — сказал Яаков.

К слову, IDU — некоммерческая организация, в которой работают 400 добровольцев, дроны, лошади и лучшие друзья человека — собаки.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция продолжает искать ультраортодоксального подростка Моше Кляйнермана, который пропал в конце марта 2022 года, когда ушел с друзьями на прогулку. Сотрудники правоохранительных органов узнали новую информацию о пропаже юноши.

Еще мы писали, что в августе 2022 года дело об исчезновении Моше Кляйнермана зашло в тупик, полиция отпустила всех подозреваемых из-за отсутствия обоснованных доказательств.