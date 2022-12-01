Стало известно, сколько человек репатриировались в Израиль за последний год

В честь Дня алии министерство алии и интеграции опубликовало свежие данные о новых репатриантах в еврейское государство.

Министерство заявляет, что продолжает принимать репатриантов со всего мира, в том числе из рф и Украины, в рамках кампании «Домой в Израиль», которая была запущена в начале войны между двумя странами в феврале. С ноября 2021 года в Израиль прибыло более 70 тысяч олимов, и министерство продолжает ежедневно принимать в среднем 300 новых репатриантов.

В честь праздника министерство опубликовало интересные данные о репатриации в Израиль. За последнее десятилетие в Армию обороны Израиля зачислено более 22 тысяч репатриантов; 15 тысяч из них считались солдатами-одиночками, родителей которых нет в стране.

За последнее десятилетие алию совершили 6440 врачей, 1448 стоматологов и 2552 медсестры.

Кроме того, около 22 400 инженеров репатриировались в Израиль, а 2 140 рабочих присоединились к израильским высокотехнологичным компаниям с помощью министерства.

11 537 преподавателей репатриировались в Израиль, и за последние 10 лет они обучили сотни тысяч студентов; из этих учителей 413 были учителями английского языка.

Большинство репатриантов в прошлом году прибыли из рф — 54%. 21% репатриантов этого года прибыли из Украины, 5% из США, 4% из Франции, 3% из Беларуси, 2% из Эфиопии и 2% из Аргентины.

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