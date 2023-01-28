Стало известно, сколько израильтян не летают за границу, опасаясь антисемитизма

Более половины граждан заявили, что сталкивались с антисемитскими высказываниями в сети.

Отдел по борьбе с антисемитизмом Всемирной сионистской организации провел опрос, в результате которого стало известно, сколько израильтян избегают выезжать из страны из-за боязни антисемитизма.

Данные показали, что таких граждан 36 процентов. Почти половина израильтян (49 процентов) предпринимает меры предосторожности и воздерживаются от ношения еврейской символики при выезде за границу.

Более четверти (27 процентов) израильтян, летающих за границу, сообщили, что сталкивались с проявлениями антисемитизма во время поездок. Больше всего израильтяне боятся Турции, Франции и Германии.

62 процента опрошенных считают, что бойкот и организации BDS могут повлиять на их жизнь. Более половины израильтян (53 процента) сталкивались с антисемитскими высказываниями в интернете, причем около десятой части респондентов утверждают, что такие высказывания были направлены лично против них.

«Курсор» писал ранее, что житель Онтарио был заблокирован ресурсом TikTok после того, как канадская Бней-Брит выступила в защиту его аккаунта, нарушающего правила сообщества для постов, восхваляющих иранский режим и демонстрирующих кадры с преследованием канадских евреев.

Еще мы писали, что представители еврейского народа, проживающие в Питтсбурге, подвергаются преследованиям со стороны несовершеннолетних, которые предположительно относятся к экстремистскому движению «Черные евреи-израильтяне».