Стало известно, сколько израильтян недовольны своими страховыми компаниями

В опросе приняли участие более 500 граждан в возрасте 30 лет и старше.

Почти треть граждан Израиля неудовлетворена тем, как их страховые компании занимаются исками и насколько быстро предоставляют компенсацию за нанесенный им ущерб.

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного по заказу компании «Яд ба-яд», которая помогает в реализации прав граждан.

В опросе взяли участие более 500 израильтян в возрасте 30 лет и старше. 24 процентов респондентов отметили, что не слишком удовлетворены работой своих страховых компаний, еще 7 процентов заявили, что решительно недовольны своими страховщиками. 4 процента опрошенных граждан в целом ответили удовлетворительно, отметив, что страховые компании довольно быстро решили их проблемы, а 25 процентов были очень довольны.

Отмечается, что почти 95 процентов респондентов отметили, что конфликтные ситуации по вопросам компенсаций были разрешены до того, как им пришлось обращаться в суд. Это свидетельствует о том, что страховщики предпочитают уладить проблему и не доводить дело до суда, чтобы не множить опасные прецеденты.

«Курсор» писал ранее, что сколько израильтян считают, что ситуация в Израиле ухудшится к концу срока полномочий нового правительства.

Еще мы писали, что в текущем году, согласно исследованию, израильтяне больше всего удовлетворены качеством обслуживания банков «Яхав» и «Хапоалим».