Стало известно, сколько израильтян уверены в распространении их интимных фото в интернете

Согласно данным соцопроса «дискурс насилия» затрагивает людей и заставляет многих воздерживаться от самовыражения в интернете.

Ненависть, домогательства, раскрытие интимных подробностей и насильственные высказывания: новое исследование, проведенное Израильской интернет-ассоциацией, указало на вред, причиняемый многим израильтянам в онлайн-пространстве.

Об этом говорится в материале Mako.

Так, согласно данным опроса, «дискурс насилия» затрагивает публику, занимающуюся серфингом, и заставляет многих воздерживаться от самовыражения в интернете.

Опрос показывает, что каждый пятый израильтянин сталкивался с нецензурной бранью в сети в течение прошлого года. 18% опрошенных заявили, что лично подвергались слежке или преследованиям.

«Еще одна тревожная статистика, полученная в результате опроса, заключается в том, что почти каждый десятый израильтянин утверждает, что их интимные или смущающие фотографии были распространены в интернете без их разрешения», — пишет издание.

Также отмечается, что среди участников опроса, которые указали, что подвергались насилию в интернете, 82% заявили, что Facebook является самой жестокой социальной сетью, за ними с большим отрывом следуют WhatsApp (26%) и Instagram (24%).

Кроме того, по мнению израильтян, социальные группы, наиболее подвергшиеся атакам в интернете за последний год, — это арабское и ультраортодоксальное общество.

Кроме того, согласно результатам опроса, политики и общественные деятели являются основным фактором, влияющим на агрессивный дискурс в онлайн-пространстве.

«Данные опроса перевешивают тот факт, что Интернет отражает чувства общественности, что насилие в целом и онлайн-насилие ощутимо влияют на нашу жизнь», — отметила директор Центра оптимального использования интернета «Нетика» Израильской интернет-ассоциации Орна Хайлингер.

Как сообщал Курсор, полиция арестовала группу злоумышленников, которые распространяли украденные интимные фото через Telegram.

Ранее Курсор сообщал, что журналистка раскрыла злоумышленника, который шантажировал девушек их обнаженными фото в сети.