Журналистка раскрыла злоумышленника, который шантажировал девушек их обнаженными фото в сети

Преступник использовал женщин и девушек, чьи откровенные фото были размещены в группах социальной сети Telegram вместе с их личными данными. Он связывался с ними и обещал им удалить эту компрометирующую их информацию за плату или новые обнаженные фото.

Полиция Израиля задержала 21-летнего мужчину из Хадеры, который подозревается в шантаже молодых девушек их откровенными фото в Telegram. Примечательно, что раскрыла злоумышленника журналистка.

Об этом пишет сайт журналистских расследований «Ха-Маком Ахи Хам Ба-Гееном».

Преступник связывался с девушками через Instagram. Он говорил, что у него есть их личные данные, которые он готов опубликовать в открытый доступ. Или же данные уже находились в открытом доступе, а преступник предлагал их удалить. Чтобы этого не произошло, жертва должна была прислать злоумышленнику фото интимного характера.

Выйти на преступника помогла студентка из Каркура, чьи интимные фотографии попали в Telegram. Преступник связался с ней и предложил помощь в удалении снимков. За это он потребовал новые обнаженные фото, а затем оплату в размере 250 шекелей. Деньги студентка должна была передать лично.

В результате на встречу она пришла с журналисткой. Уже тогда они выяснили, кто является преступником и написали на него заявление в полицию.

Персональный компьютер и мобильный телефон подозреваемого были изъяты. Его поместили под домашний арест и запретили контактировать с женщинами и девушками, по поводу которых его допрашивали полицейские.

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