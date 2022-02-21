Полиция арестовала группу злоумышленников, которые распространяли украденные интимные фото через Telegram

Преступники поделились друг с другом более 170 фото и видео сексуального характера, грубо нарушив право на неприкосновенность частной жизни нескольких десятков женщин и несовершеннолетних девушек.

Полиция провела тайное расследование, в результате которого было задержано 7 человек. Они подозреваются в распространении частных фотографий и видео на закрытом канале в Telegram.

Расследование было решено начать, так как на канал «Шитуфим» в Telegram поступали многочисленные жалобы. В этой группе распространяли материалы интимного характера.

Канал существовал на протяжении нескольких месяцев. Он смог пространить примерно 170 фото и видео интимного характера, нарушив, таким образом, право на прикосновенность женщин и девушек.

Арествы проводились подразделением «Лахав-433». Были изъяты различные цифровые носители для следственной экспертизы.

Ранее Курсор сообщал, что журналистка раскрыла злоумышленника, который шантажировал девушек их обнаженными фото в сети. Преступник использовал женщин и девушек, чьи откровенные фото были размещены в группах социальной сети Telegram вместе с их личными данными. Он связывался с ними и обещал им удалить эту компрометирующую их информацию за плату или новые обнаженные фото.

Также мы писали, что нескольких солдат подразделения Маглан посадили в военную тюрьму за издевательства над новичками.

Еще напомним, что жительница Хеврона подозревается в убийстве своих детей 25 лет назад.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.