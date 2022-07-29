Стало известно, сколько израильтяне будут платить за бензин в августе

Цены на бензин в Израиле упадут на 1,25 шекеля в августе.

По словам министра финансов Авигдора Либермана, 16% рост цен на электроэнергию, о котором было объявлено ранее, вместо этого составит 8,6%.

«Цены на бензин снизятся на 1,25 шекеля за литр в начале августа», — заявил министр финансов Авигдор Либерман.

Кроме того, 16% рост цен на электроэнергию, о котором было объявлено в среду, вместо этого составит 8,6%, заявил он KAN News.

Цены на бензин неуклонно растут с тех пор, как в феврале после российского вторжения в Украину они установили восьмилетний рекорд. В июле цена выросла с 7,72 шекеля за литр до 8,08 шекеля.

Премьер-министр Яир Лапид в понедельник заявил, что цены на бензин будут снижены, чтобы противодействовать высокой стоимости жизни.

За последний месяц выросли цены на яйца и хлеб, которые контролируются правительством. Стремясь справиться с высокой стоимостью жизни, Лапид и министр экономики Орна Барбивей сформулировали план, чтобы удержать рост цен в разумных пределах.

Ранее Курсор писал, что израильтян предупредили о новых ценах на электроэнергию в августе. Израильтян ожидает более умеренный рост цен на электроэнергию после переговоров IEC с министерством охраны окружающей среды, которое контролирует разрешения на сжигание ископаемого топлива.

Наша редакция сообщала, что в Израиле резко упадет цена на бензин: озвучены сроки и причины. С 1 августа израильтяне будут меньше платить за бензин. Министр финансов Авигдор Либерман опубликовал приказ о снижении пошлин на топливо.