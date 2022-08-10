Стало известно, сколько на сегодняшний день привито израильтян от обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения сообщает, что на данный момент только 1400 израильтян получили прививку от обезьяньей оспы.
По данным министерства, на сегодняшний день в Израиле 176 мужчин получили положительный результат на обезьянью оспу.
Наибольшее внимание вакцине уделяется мужчинам, родившимся после 1980 года, которые являются ВИЧ-инфицированными или принимают препараты доконтактной профилактики, чтобы снизить вероятность заражения ВИЧ. Израиль вакцинировал население от оспы до 1980 года.
Кроме того, те, у кого с 1 января этого года были положительные анализы на сифилис, хламидиоз или гонорею, будут считаться приоритетными для получения вакцины.
«Курсор» писал ранее, что 30 июля в Испании зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Как отмечают врачи, умерший 41-летний мужчина имел ослабленный иммунитет из-за лимфомы.
Еще мы писали, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул приняла решение объявить в штате чрезвычайное положение в связи со вспышкой обезьяньей оспы. Каждый четвертый случай заражения в США приходится на Нью-Йорк.