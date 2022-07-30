В Нью-Йорке объявили режим ЧП из-за оспы обезьян

По последним данным, в Нью-Йорке было выявлено 1345 случаев заболевания обезьяньей оспой. Вторым наиболее пострадавшим штатом стала Калифорния.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул приняла решение объявить в штате чрезвычайное положение в связи со вспышкой обезьяньей оспы. Каждый четвертый случай заражения в США приходится на Нью-Йорк.

«Изучив последние данные о вспышке обезьяньей оспы в штате, я объявляю чрезвычайное положение… чтобы усилить наши усилия по борьбе со вспышкой», — цитирует губернатора его пресс-служба.

По последним данным, в Нью-Йорке выявлено 1 345 случаев заболевания обезьяньей оспой. Вторым по количеству зараженных штатом была Калифорния с 799 случаями заражения.

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