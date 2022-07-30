В Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

Об этом сообщил минздрав страны.

Инфицированный умер в Валенсии, уточнили в Минздраве Испании. Как отмечают врачи, умерший 41-летний мужчина имел ослабленный иммунитет из-за лимфомы.

Также за несколько часов до публикации Минздрава, первую смерть от заболевания зафиксировали и в Бразилии.

Между тем на африканском континенте уже известно о гибели пяти инфицированных человек.

Испания сегодня является второй страной после США по количеству зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в стране зарегистрировано 4298 случаев заболевания, около 120 человек были госпитализированы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы. Обезьянья оспа, которая начала быстро распространяться по всему миру, вызывает обеспокоенность медиков. В результате недавнего исследования, проведенного британскими учеными, удалось обнаружить новые клинические симптомы этого заболевания.

Также Курсор сообщал, что стало известно, когда поступят первые 5 тысяч вакцин от оспы обезьян. Минздрав сообщил, что в течение нескольких недель готовился к борьбе с распространением оспы обезьян в Израиле и предпринял шаги для обнаружения больных, предотвращения заражения и лечения инфицированных.