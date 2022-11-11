Стало известно, сколько работников планирует сократить Meta в Израиле

Ожидается, что увольнения коснутся от 50 до 100 из 900 местных сотрудников компании.

Команды научно-исследовательского центра Meta (Facebook) в Тель-Авиве начали уведомлять сотрудников об увольнениях. В отличие от США, в Израиле увольняемых информируют на слушаниях в соответствии с законом.

Об этом сообщает Globes.

Насколько известно, объем увольнений в Meta в Израиле составит от 50 до 100 из 900 человек, работающих здесь в компании, что соответствует общемировой доле в 13%. Среди уволенных в Израиле сотрудников есть сотрудники отдела исследований и разработок, а также сотрудники местного центра маркетинга и продаж.

Если судить по началу глобального сокращения компании, то первоначальные увольнения касаются персонала по подбору персонала, экспертов по организационному развитию, продавцов и представителей внешних партнеров, таких как разработчики приложений. Это и понятно, поскольку Meta намерена заморозить набор на ближайшие полгода, а после Apple сделала невозможным передачу данных о пользователях между внешними партнерами и Meta.

Повестки на слушания перед увольнением являются частью 13% сокращения глобальной рабочей силы Meta, более 11 000 человек. Это одно из самых масштабных сокращений в мировой технологической индустрии. Согласно последним документам Met, в нем работает более 87 000 сотрудников.

Цена акций Meta упала более чем на 70% в этом году, сократив ее рыночную капитализацию с $1 трлн до $255 млрд. Однако после сообщений об увольнениях цена акций выросла более чем на 6%.

Как сообщал Курсор, стало известно, кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии. Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.

Курсор писал ранее, что сентября текущего года в Израиле повысили заработную плату работникам сферы безопасности. Теперь они получают от 5 830 до 8 480 шекелей в месяц. Выплаты зависят от продолжительности подготовки охранников, которая составляет от 4 до 20 дней.