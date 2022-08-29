Стало известно, сколько человек умрет от голода в случае ядерной войны

Американские климатологи подсчитали, какой урон сельскохозяйственной промышленности нанесет ядерная война и сколько человек погибнет от голода.

Американские ученые проанализировали вероятность начала ядерной войны между странами, и подсчитали, какой ущерб это принесет сельскохозяйственной промышленности.

Об этом сообщает Futurity.

Климатологи рассмотрели 5 сценариев ядерной войны и каждый из них был обработан с помощью Модели земных систем CESM — инструмента планирования климатических изменений. Выяснилось, что наименьший урон для экологии будет в результате войны между Индией и Пакистаном. Тогда производство пищи снизится на 7% в следующие 5 лет после военного конфликта. Но это станет крупнейшей продовольственной катастрофой за все годы наблюдения правительством США.

Если ядерная война начнется между россией и США, тогда производство пищи снизится на 90%, а это значит, что 75% населения будет голодать как минимум 2 года после конфликта. В результате от снижения выработки продовольствия погибнет 5 млрд человек.

Профессор климатологии Алан Робок отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу на планете. И единственный способ, который может гарантировать полную безопасность — это отказ от ядерного оружия.

«Курсор» писал ранее, что ученые из США исследователи потенциальные последствия для разных уголков нашей планеты, если произойдет применение атомных бомб и назвали города, которые пострадают меньше всего.