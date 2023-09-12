Стало известно, какие дни сентября станут в аэропорту Бен-Гурион самыми загруженными

В Управлении аэропортов заранее готовятся к повышенной загруженности.

Международный аэропорт "Бен-Гурион" в преддверии осенних праздников готовится принять рекордное количество пассажиров. Израильтян предупредили, какие дни станут самыми пиковыми в текущем месяце.

Об этом сообщает Управление аэропортов.

Согласно данным, во время праздников, через израильский аэропорт пройдут более 4,9 миллиона пассажиров. Высокий спрос ожидается за несколько дней до начала Рош ха-Шана, который выпадает на вечер 15 сентября, и завершится 7 октября. Самыми популярными направлениями станут Турция, Греция, Италия, Кипр.

Граждан предупреждают, что самыми пиковыми будут дни: 14 сентября (ожидается, что через аэропорт пройдет около 102 тысяч пассажиров), 19 сентября (около 100 тысяч пассажиров) и 28 сентября (около 103 тысяч пассажиров).

В Управлении аэропортов отметили, что заранее готовятся к большому наплыву пассажиров, поэтому увеличили количество сотрудников на местах, запустили стройки быстрой регистрации и самостоятельной отправки багажа, а также другие меры, чтобы избежать длинных очередей.

"Курсор" писал ранее, что Управление аэропортов информирует о достижении исторического рекорда по числу пассажиров в международном аэропорту "Бен-Гурион" в прошлом месяце. Через него прошли более 2,9 миллиона человек.

Еще мы писали, что аэропорт "Бен-Гурион" ждут существенные изменения.

Напомним, что сервис Gett Taxi, которому принадлежит мобильное приложение по вызову такси, выиграл конкурс на получение права доставки пассажиров из аэропорта "Бен-Гурион".