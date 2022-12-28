Израильская полиция начала распродажу конфискованных престижных машин

Участники аукциона могут стать владельцами BMW 840, Maserati Grecale или Ferrari GTS 308.

В полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов.

Об этом пишет издание Calcalist.

Сотрудники правоохранительных органов забрали машины у налоговых уклонистов и неплательщиков налогов. Владельцы дорогих марок автомобилей не заплатили налоги на миллионные суммы и не покрыли свои штрафы.

Теперь участники полицейского аукциона по сниженной цене могут приобрести BMW 840, Maserati Grecale, Ferrari GTS 308, Maserati Levante и другие авто.

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