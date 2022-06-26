Правительство обнародовало планы по обновлению общественного транспорта

По заявлению правительства, цель программы — «сокращение использования личных транспортных средств и поощрение использования общественного транспорта с целью уменьшения заторов на дорогах».

В воскресенье премьер-министр Нафтали Беннет и министр транспорта Мерав Михаэли опубликовали совместное заявление по поводу общественного транспорта, спустя всего несколько часов после того, как в результате общенациональной забастовки автобусов сотни поездок были отменены в час пик.

«Сегодня кабинет министров утвердил план премьер-министра Нафтали Беннета и министра транспорта Мерав Михаэли «Один миллион», предусматривающий сокращение использования частных автомобилей на 5%, что составляет один миллион поездок в день, в течение года», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил следующее:

«План «Один миллион» — это важное послание израильской общественности. Цель программы — сократить использование личных автомобилей и стимулировать использование общественного транспорта для облегчения дорожных заторов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Я благодарю министра транспорта и всех партнеров в правительстве, которые внесли свой вклад в эту инициативу».

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.