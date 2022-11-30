Израильтянам назвали окончательную цену на бензин в декабре

С завтрашнего дня, 1 декабря, в Израиле вырастет стоимость бензина с октановым числом 95. За литр израильтянам придется платить 6,85 шекеля (включая НДС), что на 0,39 шекеля больше, чем в ноябре.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Стоимость топлива могла быть еще выше, если бы в министерстве юстиции не разрешили частично сохранить уменьшение акцизного налога. С начала декабря акцизный налог на горючее равняется 0,33 шекеля за литр, по сравнению с ноябрьским 0,79 шекеля.

Если бы веденная министром финансов Либерманом скидка была полностью отменена, тогда бы цена на бензин повысилась до 7,18 шекеля.

К слову, стоимость услуги работников на бензозаправочной станции останется прежней – 21 агора за литр.

«Курсор» писал ранее, что на цену на бензин влияет три фактора: отмена уменьшения акциза на топливо, снижение стоимости нефти и курс доллара.

Еще мы писали, что уходящий министр финансов Авигдор Либерман подписал приказ о продлении до 30 ноября действия применяемого в настоящее время снижения акцизного налога и налога на покупку бензина.

Напомним, что Управление электроэнергетики проинформировало израильтян о повышении цен с 1 января. При этом подорожание будет несколько ниже прогнозов.