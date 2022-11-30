Импортер товаров Diplomat предупредил об очередном повышении цен

В компании заявили, что это вынужденные меры.

Крупный израильский импортер потребительских товаров Diplomat предупредил о том, что на некоторые категории товаров с начала 2023 году вырастет цена.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Увеличиться стоимость на кетчуп Heinz, крупы, макароны, корнфлекс, печенье, шоколад Milka, туна Star-Kist, детские подгузники и другие товары.

Представители Diplomat отметили, что это вынужденные меры, вызванные подорожанием по всему миру, и заявили о своей «убыточности». Но в сети отмечают, что согласно показателям за третий квартал 2022 года, чистая прибыль компании составила 26,6 млн шекелей, на 21,8 процента больше, чем во втором квартале.

«Курсор» писал ранее, что компания «Тнува» — крупнейший поставщик молочных продуктов в Израиле, объявила о повышении цен. В среднем товары подорожают на 4,7 процента и этот рост связан, в первую очередь, с увеличением стоимости сырья.

Еще мы писали, что с 1 декабря в Израиле вырастет стоимость бензина с октановым числом 95. За литр израильтянам придется платить 6,85 шекеля.

Напомним, что в октябре 2022 года средняя стоимость продуктовой корзины в Израиле составила 976 шекелей, что на 19 шекелей больше, чем в сентябре. А разница ее стоимости в самом «дорогом» и самом «дешевом» супермаркете составила 36 процентов.