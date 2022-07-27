Стало известно, за сколько в Иерусалиме продали 8-комнатную виллу

Кроме того, 3-комнатную квартиру в Холоне продали за 1,6 млн шекелей. А за сколько продали 4-комнатную квартиру в Бат-Яме, читайте ниже.

Calcalist опубликовал обзор недавно купленных и проданных домов, чтобы держать вас в курсе реалий израильского рынка жилья:

Иерусалим

8-комнатная вилла на улице Блуменфельда в Иерусалиме (200 квадратных метров на участке площадью 550 квадратных метров, с парковкой) была продана за 5,8 миллиона шекелей.

Ришон ле-Цион

3,5-комнатная квартира на улице Мани Шохат, 70 квадратных метров, 1-й этаж из 4-х, без лифта и парковки, продана за 1,8 млн шекелей.

3-комнатная квартира на улице Шнеура Залмана, 64 квадратных метра, 3-й этаж из 3-х, без лифта, с парковкой, продана за 1,7 млн ​​шекелей.

Беэр-Шева

3-комнатная квартира на улице Радека, 75 квадратных метров, 8 этаж из 8, с лифтом и парковкой, продана за 800 000 шекелей.

Холон

3-комнатная квартира, 65 квадратных метров, 3-й этаж из 4-х, без лифта и парковки, продана за 1,6 млн шекелей.

3,5-комнатная квартира, 90 квадратных метров, 2-й этаж из 4-х, без лифта и парковки, продана за 2 миллиона шекелей.

Бат-Ям

3-комнатная квартира, 86 квадратных метров, 4 этаж из 7, с лифтом и парковкой, продана за 1,7 миллиона шекелей.

4-комнатная квартира, 127 квадратных метров, 27 этаж из 46, с лифтом и парковкой, продана за 2,8 миллиона шекелей.

2,5-комнатная квартира, 75 квадратных метров, 4-й этаж из 4-х, с лифтом и парковкой, продана за 1,7 миллиона шекелей.

Афула

3-комнатная квартира, 58 квадратных метров, 4 этаж из 4, продана за 575 000 шекелей.

Курсор ранее сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.