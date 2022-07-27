Стало известно, за сколько в Иерусалиме продали 8-комнатную виллу

Calcalist опубликовал обзор недавно купленных и проданных домов, чтобы держать вас в курсе реалий израильского рынка жилья:
Иерусалим
8-комнатная вилла на улице Блуменфельда в Иерусалиме (200 квадратных метров на участке площадью 550 квадратных метров, с парковкой) была продана за 5,8 миллиона шекелей.
Ришон ле-Цион
3,5-комнатная квартира на улице Мани Шохат, 70 квадратных метров, 1-й этаж из 4-х, без лифта и парковки, продана за 1,8 млн шекелей.
3-комнатная квартира на улице Шнеура Залмана, 64 квадратных метра, 3-й этаж из 3-х, без лифта, с парковкой, продана за 1,7 млн шекелей.
Беэр-Шева
3-комнатная квартира на улице Радека, 75 квадратных метров, 8 этаж из 8, с лифтом и парковкой, продана за 800 000 шекелей.
Холон
3-комнатная квартира, 65 квадратных метров, 3-й этаж из 4-х, без лифта и парковки, продана за 1,6 млн шекелей.
3,5-комнатная квартира, 90 квадратных метров, 2-й этаж из 4-х, без лифта и парковки, продана за 2 миллиона шекелей.
Бат-Ям
3-комнатная квартира, 86 квадратных метров, 4 этаж из 7, с лифтом и парковкой, продана за 1,7 миллиона шекелей.
4-комнатная квартира, 127 квадратных метров, 27 этаж из 46, с лифтом и парковкой, продана за 2,8 миллиона шекелей.
2,5-комнатная квартира, 75 квадратных метров, 4-й этаж из 4-х, с лифтом и парковкой, продана за 1,7 миллиона шекелей.
Афула
3-комнатная квартира, 58 квадратных метров, 4 этаж из 4, продана за 575 000 шекелей.
Курсор ранее сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.