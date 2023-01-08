Старшего сотрудника пенитенциарной службы отстранили от должности

Начальник Службы тюрем Израиля Кати Пери отправляет старшего офицера и начальника тюрьмы на юге в вынужденный отпуск, поскольку идет расследование жалобы сотрудника на словесные оскорбления.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это случилось после того, как на него пожаловался сотрудник из-за словесных оскорблений. Сейчас обвинитель является гражданским лицом, но до этого был работником тюрьмы.

Отстранение продиктовано необходимостью в расследовании и проверке поступившей информации. Утверждается, что полученная информация об офицере — младшем комиссаре ранга, эквиваленте полковника — вызывает подозрения в «ненадлежащем поведении».

В отношении его действует презумпция невиновности, пока не будет доказано обратное. Этот шаг был предпринят после того, как возник скандал из-за того, что старшие офицеры якобы «сутенерировали» тюремных надзирателей-женщин палестинским заключенным.

Еще осенью прошлого года сотрудника тюрьмы Гивон по имени Давид Амоял приговорили к 30-месячному тюремному заключению. Его признали виновным в нападении и сексуальном домогательстве к задержанной.

Утверждается, что в тюрьме Амоял, являющийся директором женского отделения, угрожал и домогался заключенных и даже одного из охранников. Благодаря усилиям правозащитной организации дело не закрыли, а виновного привлекли к ответственности. Также правонарушитель получил условный срок и штраф, его обязали выплатить 35 000 шекелей своей жертве. Больше об этом скандале узнайте в нашем материале.

«Курсор» также сообщил, что новый министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир решил отменить график посещений депутатами Кнессета заключенных в тюрьмах. Его новый план предполагает, что проведывать заключенных в тюрьмах будет иметь право лишь один депутат от каждой фракции.