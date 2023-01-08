Старший депутат от Ликуда ужесточил критику в адрес Нетаниягу в новом заявлении

Давид Амсалем выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу после того, как его оставили без министерского поста.

Депутат от «Ликуда» Давид Амсалем вчера нанес новый удар по премьер-министру Биньямину Нетаниягу, на следующий день после того, как он обвинил премьер-министра в расизме. Амсалем пошел против Нетаниягу из-за того, что тот оставил его за бортом при распределении портфелей в кабинете министров.

Амсалем, самый высокопоставленный депутат от Ликуда, не получивший министерскую должность в новом правительстве Нетаниягу, потребовал быть либо министром юстиции, либо спикером Кнессета и, когда ему в этом отказали, он, как сообщается, не захотел принимать другие должности.

«Меня выбрали четвертым на праймериз те же избиратели, которые выбрали Нетаниягу! Пока Нетаниягу преследовали и подставляли, войны, которые я вел, не были проблемой. Никто не заботился о стиле, когда он служил и существенно помог нам прийти к власти! — Амслем написал в Твиттере в субботу. — Теперь Дуди уже не нужен — не дай бог, это не сильно заденет оппозицию?!»

Амсалем, известный как головорез с дерзким стилем, был одним из самых верных сторонников Нетаниягу. Однако за последний год он и Нетаниягу несколько раз конфликтовали.

Считается, что глава «Ликуда» наградил должностями тех, кто был наиболее лоялен ему в течение последних нескольких лет, стремясь ослабить тех, кто может бросить вызов его авторитету в партии.

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