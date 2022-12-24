Старший советник Нетаниягу: Никаких обязательств по изменению Закона о возвращении нет

«Партия «Ликуд» и ее председатель выступают против изменения Закона о возвращении, в отличие от своих партнеров по коалиции», — заявил The Jerusalem Post старший советник нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

«Несмотря на давление со стороны партнеров по коалиции, Нетаниягу не согласился изменить пункт о внуках, а только учредил комитет для обсуждения этого вопроса. Обязательств по изменению закона нет», — подчеркнул советник.

«Ликуд» также опубликовал официальное заявление относительно сообщений о том, что правительство внесет поправки в Закон о возвращении и отменит пункт о внуках: «Партнеры по коалиции потребовали изменить пункт о внуках в Законе о возвращении, но Нетаниягу не согласился [на эти требований], поэтому было решено создать комиссию для обсуждения вопроса».

Ранее сообщалось, что, согласно коалиционным соглашениям «Ликуда» и «Яадут а-Тора» , новая редакция закона, которая, скорее всего, не будет включать «пункт о внуках», будет вынесена на голосование в Кнессете до 31 марта.

Пункт позволяет иммигрировать в Израиль людям, у которых есть хотя бы один дедушка или бабушка евреи, если они не исповедуют другую религию.

Стороны также договорились, что текст законопроекта будет определен в течение 60 дней с момента приведения правительства к присяге комитетом, в состав которого входят представители всех партий коалиции.

Согласно разделу 53 коалиционного соглашения с «Яадут а-Тора» , партия договорилась с правительством о предложении нового закона в свете «необходимости выполнения целей Закона о возвращении и обеспечения иммиграции евреев в Израиль» из-за «трудности и лазейки, созданные пунктом о внуках Закона о возвращении» и «необходимость предотвращения ассимиляции в Израиле и предотвращения злоупотреблений».

Как сообщал Курсор, после выборов в Кнессет одним из горячо обсуждаемых вопросов является Закон о возвращении, регулирующий репатриацию, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, или любому, кто обратился в иудаизм.

Это неравенство привело к тому, что примерно полмиллиона израильтян не являются евреями в соответствии с ортодоксальным еврейским законом, что является серьезным источником беспокойства для многих религиозных израильтян, выступающих против межконфессиональных браков.

Также Курсор информировал о том, что главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.