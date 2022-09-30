Стихийное бедствие во Флориде: Лапид озвучил заявление

Ураган Иан сошел на берег в среду на побережье Мексиканского залива Флориды в виде чудовищного урагана четвертой категории, одного из самых сильных штормов, когда-либо обрушившихся на США.
Он затопил дома на обоих побережьях штата, отрезал единственную дорогу к барьерному острову, разрушил исторический пирс на набережной и отключил электричество в 2,6 миллионах домов и предприятий Флориды — почти четверти потребителей коммунальных услуг.
Около 2,1 миллиона из этих клиентов оставались в неведении в течение нескольких дней после отключения электричества.
Точное число погибших остается неопределенным: NBC News сообщает, что погибло не менее 10 человек, но CNN оценивает число погибших в 17 человек по состоянию на вечер четверга.
Яир Лапид сделал заявление в своем твиттере:
«Мысли и молитвы всех израильтян с жителями Флориды и всеми теми, кто остался на пути этого разрушительного шторма. Посылаю силы моим друзьям @ДжоБайдену, @GovRonDeSantis и всем тем, кто участвует в реагировании на эту трагедию».
По словам климатолога Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Майкла Венера, соавтора исследования, подготовленного сразу после урагана, изменение климата привело к тому, что из-за урагана «Иан» выпало как минимум на 10% больше осадков.
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