Стихийное бедствие во Флориде: Лапид озвучил заявление

По меньшей мере 10 человек погибли в южном штате США, в четверг было проведено более 700 спасательных операций.

Ураган Иан сошел на берег в среду на побережье Мексиканского залива Флориды в виде чудовищного урагана четвертой категории, одного из самых сильных штормов, когда-либо обрушившихся на США.

Он затопил дома на обоих побережьях штата, отрезал единственную дорогу к барьерному острову, разрушил исторический пирс на набережной и отключил электричество в 2,6 миллионах домов и предприятий Флориды — почти четверти потребителей коммунальных услуг.

Около 2,1 миллиона из этих клиентов оставались в неведении в течение нескольких дней после отключения электричества.

Точное число погибших остается неопределенным: NBC News сообщает, что погибло не менее 10 человек, но CNN оценивает число погибших в 17 человек по состоянию на вечер четверга.

Яир Лапид сделал заявление в своем твиттере:

«Мысли и молитвы всех израильтян с жителями Флориды и всеми теми, кто остался на пути этого разрушительного шторма. Посылаю силы моим друзьям @ДжоБайдену, @GovRonDeSantis и всем тем, кто участвует в реагировании на эту трагедию».

The thoughts and prayers of all Israelis are with the people of Florida, and all those who remain in the path of this devastating storm. Sending strength to my friends @POTUS, @GovRonDeSantis, and all those involved in responding to this tragedy. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) September 30, 2022

По словам климатолога Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Майкла Венера, соавтора исследования, подготовленного сразу после урагана, изменение климата привело к тому, что из-за урагана «Иан» выпало как минимум на 10% больше осадков.

Ранее Курсор писал, что в США предостерегают от назначения Бен-Гвира министром.