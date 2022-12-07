Столкновение ЦАХАЛа с боевиками в Наблусе: появились подробности

Сегодня утром произошло столкновение бойцов ЦАХАЛа с палестинскими боевиками в Наблусе во время попытки военных арестовать разыскиваемого человека.

Согласно данным ЦАХАЛа, войска, действовавшие в городе, подверглись обстрелу со стороны вооруженных палестинцев. В ЦАХАЛе заявили, что силы открыли ответный огонь, и никто из солдат не пострадал.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Местное крыло палестинского Исламского джихада и базирующаяся в Наблусе террористическая группа «Логово льва» заявили, что их члены открыли огонь по израильским войскам в этом районе, утверждая, что помешали им провести арест.

В ЦАХАЛе заявили, что в Наблусе не было задержано ни одного подозреваемого, но восемь палестинцев были арестованы в других местах на территории Иужеи и Самарии что сопровождалось несколькими инцидентами с применением насилия.

При этом Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что палестинец был ранен в результате обстрела израильскими войсками в деревне Кафр-Эйн. В министерстве сообщили, что его состояние оценивается как средней тяжести. Комментариев ЦАХАЛа по поводу инцидента не поступало.

ЦАХАЛ также сообщил об обстреле военного поста недалеко от близлежащей деревни Наби-Салех в предрассветные часы среды. Военные заявили, что палестинцы открыли огонь по посту из проезжающего автомобиля. Никто из солдат не пострадал.

В последние месяцы палестинские боевики неоднократно наносили удары по военным постам, войскам, действующим вдоль барьера безопасности на территории Иудеи и Самарии, израильским поселениям и гражданским лицам на дорогах.

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