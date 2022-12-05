СМИ: в Дженине задержан сын одного из лидеров «Исламского джихада»

В понедельник утром, 5 декабря, израильские военные провели масштабную операцию в лагере беженцев Дженин, задержав несколько лиц, связанных с террористической деятельностью. Также они арестовали сына одного из лидеров «Исламского джихада» Яхью ас-Саади.

Об этом сообщает издание Jpost.

В центре Дженина между израильскими солдатами и террористами произошли ожесточенные перестрелки. Палестинские медиа сообщают, что военные вошли в город с разных направлений при поддержке бронетехники, но их встретили баррикадами.

В ходе столкновений был задержан сын лидера «Исламского джихада», шейха Бассама Аль-Саади, который в августе 2022 года был схвачен силами безопасности Израиля. Его арест привел к жестким ограничениям в отношении приграничных к Газе районов из-за опасений, что боевики могут отомстить. И спустя пять дней началась военная операция «Рассвет».

«Курсор» писал ранее, что палестинские СМИ сообщили, что ночью в среду, 30 ноября, вспыхнули столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими арабами в лагере беженцев Дженин. По имеющимся данным, командир военного отделения «Исламского джихада» и один из его помощников были ликвидированы.

Еще мы писали, что организация «Исламский джихад» начала угрожать председателю «Оцма Иегудит» и члену Кнессета Итамару Бен-Гвиру.