Столкновения на шоссе Аялон в Тель-Авиве: Бен-Гвир выступил с обвинениями в адрес демонстрантов

Бен-Гвир обвинил протестующих в Тель-Авиве в «незаконном буйстве».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил антиправительственных протестующих, которые заблокировали вчера шоссе Аялон в Тель-Авиве, в «незаконном буйстве».

«Незаконное буйство протестующих в Тель-Авиве, в том числе сжигание шин на Аялоне и распыление граффити с обвинениями премьер-министра Израиля в измене, показывает, что это анархический протест», — говорится в заявлении Бен-Гвира.

Бен-Гвир призвал лидера оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца «немедленно осудить анархический бунт и подстрекательство».

Крайне правый министр, курирующий израильскую полицию, сказал, что он проинструктировал офицеров «действовать с нулевой терпимостью к насилию, подстрекательству и анархии».

Полиция Тель-Авива сообщило, что протестующие подожгли шины и деревянные доски вдоль Аялона, и что полицейские работают над разгоном собравшихся на шоссе.

Полиция Израиля затем сообщила, что все дороги в Тель-Авиве, заблокированные в течение нескольких часов во время массового митинга против правительственной судебной реформы, вновь открыты.

Полиция также сообщила, что в общей сложности 21 протестующий был арестован на шоссе Аялон после нарушения порядка.

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