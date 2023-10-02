Стали известны подробности столкновений между палестинцами и военными ЦАХАЛа на КПП при въезде в деревню Бурка.

В результате столкновений с силами ЦАХАЛ на КПП в деревне Бурка двое подростков получили ранения от огнестрельного оружия.

Об этом сообщает "Новости Израиля".

Вечером 1 октября израильские военные установили КПП на въезде в деревню Бурка, после чего произошли столкновения. Во время этих стычек, израильские военные применили слезоточивый газ и открыли огонь боевыми патронами. Несколько десятков людей пострадали от действия слезоточивого газа. Один 15-летний подросток получил пулевое ранение в бедро и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Несколько часов до этого, в поселении Аззун на востоке от Калькилии, 16-летний подросток получил осколочное ранение в плечо во время столкновений с израильскими военными. Он также был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Было также сообщено, что группа молодых поселенцев устроила засаду на дороге возле поселения Бейт-Эль, где они подожгли шины и атаковали палестинские автомобили камнями. Некоторые палестинцы также сообщили о стрельбе по их машинам.

Накануне ЦАХАЛ ликвидировал палестинца, забросавшего блокпост коктейлями Молотова. Так, житель лагеря палестинских беженцев Аль-Амари в Эль-Бире, пригороде Рамаллы, атаковал блокпост, в результате чего был убит в ответном огне.

Еще мы сообщали о смертельных столкновениях с участием эритрейцев произошли в Нетании. В ходе кровопролитной драки одиннадцать эритрейцев получили ранения и один скончался. Стычки заставили полицейских стрелять в воздух, чтобы остановить насилие.