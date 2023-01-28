«Стоял передо мной с оружием»: свидетель описал встречу с террористом в Иерусалиме

В результате теракта погибли семь человек, еще трое получили ранения.

Свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.

Об этом пишет Times of israel.

Один из очевидцев описал теракт министру национальной безопасности Итамару Бен Гвиру на месте происшествия, заявив, что террорист чуть не убил его. Предполагается, что стрелок ждал возле синагоги и открыл огонь по прихожанам, когда они уходили после субботней службы.

«Я вышел на улицу и увидел, как люди кричат, бегут люди, два человека лежат на земле, а вон там еще один лежит на земле», — сказал он, указывая в сторону пострадавших, изо всех сил пытаясь говорить. «Ублюдок стоял передо мной с оружием, чуть не убил меня. Не знаю, как он меня не убил. Я зашел обратно в дом».

Также мужчина добавил, если бы он был вооружен, то мог бы предотвратить гибель трех или четырех человек.

«Я не вооружен. Мне не дают иметь оружие», — сказал свидетель, добавив, что пять членов его семьи, включая брата, были убиты в результате теракта в Иерусалиме в 2002 году.

Другой житель района рассказал, что услышал залп из автоматов, звуки машин скорой помощи и полицейских, и понял, что это теракт.

«Мы иерусалимцы, мы привыкли к терактам. Мы успокоили наших детей», — подчеркнул свидетель.

«Курсор» писал ранее, что террорист, убивший семь человек в Иерусалиме, — это 21-летний Алькам Хайри. Он гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима.

Еще мы писали, что в связи с терактом в Иерусалиме министерство здравоохранения объявило об открытии пункта психологической поддержки в больнице Шаарей Цедек для пострадавших от паники и тревожности.