Теракт в Иерусалиме: минздрав предложил израильтянам психологическую помощь

В связи с сегодняшним терактом в Иерусалиме министерство здравоохранения объявило об открытии пункта психологической поддержки в больнице Шаарей Цедек для пострадавших от паники и тревожности, начиная с полуночи.

Помощь немедленно предоставят профессионалы, специалисты в этой области.

Напомним, что по меньшей мере семь человек погибли и еще 10 получили ранения в результате теракта у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме в пятницу вечером.

Террорист идентифицирован как известный член ХАМАСа Фади Айеш. Он жил в районе Шуафат в восточном Иерусалиме и открыл огонь по людям, выходившим из синагоги Атерет Авраам после вечерней пятничной молитвы.

Сообщается, что войдя в синагогу и напав на людей, стрелок начал преследовать людей, которые пытались убежать.

Затем он попытался скрыться с места происшествия на машине и выстрелил в сторону сотрудников израильской полиции. Офицеры открыли ответный огонь и убили его.

Один из служителей синагоги, который был свидетелем нападения, сказал, что полиция не прибыла на место в течение 20 минут после первых выстрелов, так как не поверила звонившим и подумала, что шум исходил от выстрелов в близлежащих районах восточного Иерусалима.

Однако, представитель полиции сообщил, что террорист был пойман в течение пяти минут после получения первого звонка.

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