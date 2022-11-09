«Страна, в которой будет ужасно неприятно жить»: известный блогер покидает Израиль

Известный инфлюэнсер, блогер и медийная личность профессор Амир Хецрони, прославившийся своими скандальными антисионистскими заявлениями, сообщил, что покидает страну по многим причинам, в первую очередь из-за результатов недавних выборов.

Об этом пишет 13 канал.

В прошлом он уже заявлял, что уезжает из страны, но теперь утверждает, что у него больше не осталось причин жить в Израиле и что на этот раз его решение окончательно.

בוחן מקרוב את האמבטיה המפוארת בדירת הפנטהאוז היוקרתית החדשה שקניתי באתונה הקלאסית צופה אל האקרופוליס בשכונה הכי אנטי-ציונית של העיר.

אני מחפש פרגית בת אצולה שתצטרף. מי רוצה? pic.twitter.com/SAXuTWmOSp — Amir Hetsroni (@AmirHetsroni) November 8, 2022

«Это страна, в которой будет ужасно неприятно жить», — заявил он.

С начала 2010-х имя Хецрони было связано с различными скандалами. Он описывает себя как «антисионист, который не является проарабским».

Хецрони высказывался в пользу колониализма и против приема беженцев.

В 2011 году, когда протестующий социалист поджег себя на демонстрации, Хецрони сказал, что это «недорогой способ избавиться от социального паразита».

В 2013 году он описал женщин-феминисток, марширующих в SlutWalk, как «слишком громоздких, чтобы на них можно было смотреть», и сказал, что если бы ему нужно было выбирать между спасением феминистки и спасением кошки, он спас бы кошку, поскольку кошки более благодарны, чем феминистки. Он подал в суд за клевету на активистку-феминистку, назвавшую его «женоненавистником, потребителем проституции», и выиграл дело.

В 2014 г. он охарактеризовал израильскую войну в Газе как резню.

В 2016 году Хецрони осквернил национальный флаг, опубликовав фотографию, на которой он использует флаг, чтобы вымыть пол в своем доме. В 2017 году, когда он разместил свою фотографию, на которой он улыбается на могилах солдат, говоря, что они «идиоты, которые не знали, как избежать призыва».

Генеральный прокурор Израиля отклонил все требования предать Хецрони суду, указав, что его слова подпадают под действие свободы слова. В 2018 году раввин Меир Мазуз назвал Хецрони «воплощением дьявола». Сам Хецрони объявил, что он «больше не еврей».

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