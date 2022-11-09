Партнеры по коалиции обеспокоены «колебанием» Нетаниягу в отношении ключевого предвыборного обещания

Один из высокопоставленных членов формирующейся коалиции заявил, что «мы не понимаем, что с ним происходит».

Поскольку лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу собирается сформировать коалицию с правыми и ультраортодоксальными союзниками, среди его партнеров растет недовольство тем, что, по их словам, является нежеланием продвигать закон, который дал бы законодательной власти возможность в определенных случаях отменять решения Верховного суда.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Нетаниягу и партия ШАС находятся в конфликте с крайне правой партией Религиозного сионизма и патией «Яадут а-Тора», при этом первая группа стремится отложить любые крупные инициативы по судебным реформам, в то время как последние две требуют, чтобы это было закреплены в коалиционных соглашениях до приведения к присяге правительства в конце этого месяца.

Нетаниягу также хочет, чтобы правительство вступило в должность, желательно без подробных коалиционных соглашений, чтобы предоставить больше возможностей для маневра, но этому противостоит требование принять участие в определенном наборе программ до приведения к присяге, в основном среди них законодательство о судебной реформе.

«Мы не понимаем, что происходит с Нетаниягу и его сомнениями по этому поводу. Мы не хотим, чтобы все детали были включены в соглашения, но есть ключевые темы, которые должны быть изложены в письменной форме, чтобы было ясно, что они будут в повестке дня правительства в течение срока его полномочий», — сказал высокопоставленный член формирующейся коалиции.

Источник также предупредил, что «существует серьезная обеспокоенность тем, что Нетаниягу не хочет продвигаться к судебным реформам, к которым мы все стремимся. Он не говорил об этом в своей победной речи и не слишком воодушевлен включением этого в коалиционные соглашения. Он даже не объявил, что Ярив Левин, у которого есть ряд предложений по реформированию судебной системы, является его предпочтительным кандидатом на пост министра юстиции.

Некоторые правые опасаются, что, если судебные реформы не будут объявлены в письменном виде в начале срока полномочий, любое требование о продвижении вперед в этом отношении позже будет истолковано как подрыв стабильности коалиции.

Ранее Курсор писал, что депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича. Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Курсор сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам». Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».

Помимо этого, стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.