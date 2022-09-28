Страшное ДТП в Грузии: раскрыта личность одной из погибших израильтянок

Алина Уманская, 36 лет, из Нагарии является одной из погибших в смертельном ДТП в Грузии в пятницу. Уманская оставила после себя мужа Стаса, двух близнецов девяти с половиной лет и девочку четырех с половиной лет.

Разрешена к обнародованию информация о том, что Алина Уманская, 36 лет, является одной из погибших израильтянок в смертельном ДТП в Грузии в пятницу. Ее гроб прибыл в Израиль прошлой ночью. У нее остались муж Стас, двое близнецов девяти с половиной лет и дочка четырех с половиной лет.

הותר לפרסום | אלינה אומנסקי נהרגה בתאונת הדרכים בגאורגיה: "איבדתי חצי נשמה"https://t.co/th54hi9qwg pic.twitter.com/Yt7Nfq7DFx — החדשות — N12 (@N12News) September 28, 2022

«Я потерял половину своей души, — сказал Стас, — это случилось прямо на мое сорокалетие, которое мы отмечали в пятницу. Она была удивительной женщиной, такой настоящей, такой преданной. Она была моим лучшим другом. Она была прекрасной матерью и верной дочерью. Она всегда в первую очередь думала о родителях. Я бы назвал ее Чудо-женщиной, все ее любили. Количество людей, которые звонят мне и присылают свои соболезнования, — это просто невероятно. Я потерял половину своей души. При всех моих недостатках — она была моим преимуществом».

«Она была двигателем дома, умела двигаться вперед. Я всегда говорил: «Если бы не ты, я не знаю, где бы я был». Мы только что переехали в новую квартиру», — добавил Стас.

Трагедия случилась в пятницу, в день рождения Стаса. «Я даже не знал, что мы едем за границу, — сказал он. — Тут она мне говорит: «С днем ​​рождения, едем в Батуми». Я был потрясен».

«У нас был шаттл из аэропорта в отель и по дороге гид объяснил, что можно записаться на всевозможные экскурсии, и мы записались на поездку на водопады. В пятницу шел дождь и мы спорили, стоит ли идти, но в конце концов мы сказали «давай пойдем», потому что большинство мест, которые мы хотели посетить, находятся в помещении, и с этим нет проблем», — вспомнил супруг.

«Мы сидели за шофером, она у окна, а я посередине, — добавил Стас. — Мы толком не видели, что происходит, потому что водительское сиденье было высоко. Мы были заняты поисками ресторана на вечер, чтобы отпраздновать день рождения. Я на мгновение поднял голову и заметил, что впереди нас едет грузовик. Наш водитель в последнюю секунду успел повернуть направо, рванул руль вправо, и грузовик «пробил» весь левый бок автобуса».

«Я услышал сильный «бум». Прошло несколько секунд, и я вдруг почувствовал, что не дышу, а в ушах звенит. Я сделал вдох и увидел весь ужас своей жизни. Я все еще пытался помочь, я пытался спасти ее, что-то сделать. Но удар был смертельным. Подъехали спасатели, а тем временем люди, которые были там, начали эвакуироваться на личном транспорте. Был хаос. Если бы водитель в последний момент не свернул вправо, то это был бы лобовое столкновение. Некоторые пассажиры в автобусе сломали руки, некоторые ноги, а некоторые потеряли конечности. Есть пассажиры с очень серьезными травмами головы. Мы говорим по-русски и могли как-то общаться с грузинами».