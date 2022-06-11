18-летний парень ранен в результате перестрелки в Умм-Эль-Фахм

Полиция сообщила о перестрелке возле Хайфы, житель города получил тяжелое ранение и в критическом состоянии направлен в больницу.

В субботу, 11 июня, в арабском городе Умм-Эль-Фахм возле Хайфы произошла перестрелка.

Полиция сообщила, что в результате происшествия ранен 18-летний житель города.

Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в ближайшую больницу.

«Курсор» передавал новые подробности ДТП в Ришон ле-Ционе. В результате ДТП, которое было устроено арабами-бедуинами, погиб доброволец полиции, который более 15 лет занимался поддержанием порядка на дорогах.

Редакция информировала, что стало известно имя полицейского добровольца, сбитого насмерть арабами в Ришон ле-Ционе. Покойный полицейский был волонтером, который более 15 лет пожертвовал дорожному управлению, он был настоящим профессионалом и смелым гражданином нашей страны.

Наш сайт писал, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.

Ранее сообщалось, что возле Ган-Явне произошло страшное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. На место вызвали бригаду парамедиков МАДА, чтобы те оказали помощи пострадавшим.

Напомним, в Хайфе полицейский подстрелил грабителя, когда тот пытался проникнуть в продуктовый магазин. Личность 23-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в попытке ограбления магазина, оказалась хорошо знакома органам охраны правопорядка по предыдущим уголовным приводам.