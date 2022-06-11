18-летний парень ранен в результате перестрелки в Умм-Эль-Фахм

В субботу, 11 июня, в арабском городе Умм-Эль-Фахм возле Хайфы произошла перестрелка.
Полиция сообщила, что в результате происшествия ранен 18-летний житель города.
Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в ближайшую больницу.
«Курсор» передавал новые подробности ДТП в Ришон ле-Ционе. В результате ДТП, которое было устроено арабами-бедуинами, погиб доброволец полиции, который более 15 лет занимался поддержанием порядка на дорогах.
Редакция информировала, что стало известно имя полицейского добровольца, сбитого насмерть арабами в Ришон ле-Ционе. Покойный полицейский был волонтером, который более 15 лет пожертвовал дорожному управлению, он был настоящим профессионалом и смелым гражданином нашей страны.
Наш сайт писал, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.
Ранее сообщалось, что возле Ган-Явне произошло страшное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. На место вызвали бригаду парамедиков МАДА, чтобы те оказали помощи пострадавшим.
Напомним, в Хайфе полицейский подстрелил грабителя, когда тот пытался проникнуть в продуктовый магазин. Личность 23-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в попытке ограбления магазина, оказалась хорошо знакома органам охраны правопорядка по предыдущим уголовным приводам.