Стрельба в Рамле: убит 19-летний парень

Полиция подозревает, что это продолжение конфликта двух преступных кланов.

Мужчина из Рамлы был застрелен нападавшими, ворвавшимися в его дом ранним утром в среду, 1 марта.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации полиции, это нападение могло быть операцией мести за январское убийство члена преступного клана Джаруши.

Как уточняет СМИ, 19-летний Идрис Акаше получил семь выстрелов, пребывая в своей постели. После того, как нападавшие скрылись, раненый был доставлен в медицинский центр имени Ицхака Шамира, где позже был объявлен мертвым.

«Семья Акаше проживает в районе Джуариш в Рамле, где непрекращающийся спор между преступными кланами Джаруши и Караджа уже унес десятки жизней. Отец Акаше, Джибрил, был убит в результате перестрелки возле центрального города Лод в 2020 году», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, полиция арестовала мужчину в центральном городе Нес-Циона по подозрению в убийстве своей сестры.

Женщину 20 лет нашли в квартире подозреваемого с травмами тела. Медики констатировали ее смерть на месте.

Полиция арестовала ее брата, жителя Нес-Циона в возрасте 30 лет, и начала расследование смерти женщины.

В заявлении полиции говорится, что они потребуют, чтобы суд продлил срок его содержания под стражей на время расследования.

Прибывшие на место медики рассказали: «Мы приехали в квартиру и увидели, что женщина лежит на полу без сознания. Мы провели медицинский осмотр, но у нее не было жизненных признаков, и нам пришлось констатировать ее смерть на месте».

Инцидент последовал за двумя предполагаемыми убийствами женщин в городе Лод.

На прошлой неделе 53-летнюю женщину нашли найдена мертвой в своей квартире в Лоде со следами тяжких телесных повреждений на теле. Ее мужа арестовали по подозрению в убийстве.

Несколькими днями ранее 33-летнюю Лидар Свису Яффе нашли мертвой в своей квартире, также в Лоде. Полиция арестовала соседку Яффе, которая, по словам родственников, преследовала ее, по подозрению в убийстве.

Согласно данным, опубликованным в ноябре министерством социального обеспечения и социального обеспечения, в Израиле растет бытовое насилие.

Также Курсор писал о том, что суд вынес приговор полицейскому из Лоды за избиение задержанного.