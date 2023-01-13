Стрельба в Рамле: убит представитель криминального клана

Подозреваемые в стрельбе установлены, но их пока не задержали.

В ночь на пятницу, 13 января, в Рамле в результате стрельбы тяжелые ранения получил 50-летний мужчина. Позже стало известно, что это Али Джаруши — представитель криминального клана.

Вместе с ним была застрелена собака. Мужчину пытались спасти в больнице Беэр-Яакова, но врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента. Уже установлена личность подозреваемых в стрельбе, но пока их не задержали.

На фоне этого происшествия министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир попросит премьер-министра Биньямина Нетанияху выполнить коалиционное соглашение между «Оцма Еудит» и «Ликудом», согласно которому ШАБАК будет вмешиваться в «борьбу с преступными кланами».

«Курсор» писал ранее, что в Рамле возле мечети был убит тридцатилетний Заед Джаруши. Он был племянником главы большой криминальной группировки. Мужчина был ранен из огнестрельного оружия. Он скончался еще до того, как прибыла машина МАДА.

Еще мы писали, что в северном городе Тират-Кармель был найден 37-летний Рафи Бен, который, согласно данным полиции, является высокопоставленным деятелем преступной группировки и племянником криминального авторитета Майкла Мора, находящегося сейчас в тюрьме.

Напомним, самыми опасными городами в Израиле стали Лод, Рамле и Акко. Количество правонарушений в них выше, чем в среднем по арабским населенным пунктам.