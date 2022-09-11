Стрельба в Самарии: командир и рядовой ЦАХАЛа отстранены от должностей

Бойцы открыли огонь по подозреваемым, которые подошли к барьеру безопасности возле палестинской деревни Бака аш-Шаркия. С противоположной стороны подъехал неопознанный автомобиль.

Командир и солдат батальона Духифат, которые в пятницу застрелили араба вдоль линии соприкосновения, были отстранены от должности.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, расследование показало, что подозреваемые «солгали и не сообщили об инциденте немедленно».

«Они утверждали, что стреляли в воздух с израильской стороны и что машина представляла для них опасность, но первоначальное расследование показало, что они стреляли по машине, когда она ехала — вопреки приказу», — говорится в сообщении.

По факту инцидента начато расследование.

Отмечается, что бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, которые подошли к барьеру безопасности возле палестинской деревни Бака аш-Шаркия. При этом с противоположной стороны подъехал неопознанный автомобиль.

«Один из солдат ЦАХАЛа, прибывших на место происшествия, открыл огонь по автомобилю, пытавшемуся скрыться. В ЦАХАЛе отметили, что в ходе инцидента был ранен один подозреваемый и что обстоятельства, приведшие к инциденту, расследуются», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, после серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах. В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности в связи с предупреждениями о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.