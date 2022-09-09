Израиль готовится к масштабной операции на севере Самарии

После серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах.

В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности в связи с предупреждениями о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.

Об этом пишет 12 канал.

Военный источник подчеркнул, что «следующие несколько дней будут испытательными моментами. Где бы Палестинская администрация не действовала — Израиль вмешается и усилит свою активность».

В последние дни на линии стыка началось подкрепление силовиков, которое к праздникам продолжит усиливаться, в основном в общинах и населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Ранее Курсор писал, что Армия обороны Израиля установила контрольно-пропускные пункты возле поселения Ариэль, расположенном в Самарии, а также пообещала усилить рейды, чтобы предотвратить дальнейшие возможные попытки терактов.

Напомним, что полиция Израиля обнародовала подробности предотвращенного теракта в Яффо. Задержанный террорист прибыл в город с автоматом и самодельными бомбами и «был задержан только благодаря бдительности двух полицейских».

Также Курсор информировал о том, что во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик.