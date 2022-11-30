Стрельба в Умм-эль-Фахме, есть раненые

В полиции утверждают, что стрельба носит криминальный характер.

Полиция начала расследование инцидента со стрельбой в Умм-эль-Фахме, в результате которого ранения получили двое жителей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Один из пострадавших тяжело ранили от огнестрельного оружия, другой ‒ легко ранили. Личности пострадавших установили.

Вызванные на место происшествия бригады Маген Давид Адом (MDA) оказали помощь одному тяжело раненому человеку, который был доставлен в больницу Гилель Яффе в Хадере. Второго пострадавшего, получившего легкое ранение, доставили в больницу самостоятельно.

В полиции утверждают, что стрельба носит криминальный характер. Согласно предварительному расследованию, по пострадавшим произвели как минимум один выстрел, когда они были возле входа в торговую точку в арабском городе.

Ранее стало известно, что полиция и агенты внутренней безопасности ШАБАК арестовали нескольких подозреваемых, причастных к двойным терактам в Иерусалиме.

«Курсор» сообщал, что верховного лидера (калифа) террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ) Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши убили. Группировка уже нашла ему замену.

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Жертву уже опознали ‒ ею оказался 26-летний житель Рахата Ясин Дараваша Абу Заид. Его нашли в критическом состоянии и доставили в медцентр Сорока (Беэр-Шева), где он скончался от полученных ран. Фото убитого доступно в нашем материале.