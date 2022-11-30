Задержаны подозреваемые в причастности к терактам в Иерусалиме

Преступники оставили в сумках с бомбами шарики и гвозди ради максимального увеличения количества производимых осколков.

Израильская полиция и агенты внутренней безопасности ШАБАК арестовали нескольких подозреваемых, причастных к двойным терактам, которые произошли в Иерусалиме на прошлой неделе.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Два человека погибли и еще 17 получили ранения в результате взрывов бомб на автобусных остановках в районе Рамот на севере Иерусалима и недалеко от района Гиват-Шауль на западе Иерусалима.

Террористы спрятали бомбы в сумках и оставили на автобусных остановках, устроив подрыв дистанционно. Есть версия, что в сумках, скрывающих бомбы, были шарики и гвозди ради максимального увеличения количества производимых осколков.

Правоохранители начали розыск террористов, ответственных за взрывы, но до объявления в среду, 30 ноября, никто не был арестован. Однако, сегодня были задержаны нескольких подозреваемых, причастные к двойным терактам.

Ранее стало известно, что последнего пострадавшего в результате теракта в Иерусалиме выписали домой из медицинского центра Шаарей-Цедек. 62-летний пациент получил серьезные травмы, но благодаря усилиям врачей сейчас он находится в хорошем состоянии.

«Курсор» сообщал, ЦАХАЛ предотвратил за последний год благодаря ночным рейдам примерно 500 терактов. С конца марта военные арестовали более 2,5 тысяч лиц, которые подозреваются в терроризме, а также изъяли как минимум 250 единиц оружия и 2,7 миллиона шекелей наличными, предположительно предназначенные для финансирования террористической деятельности.

Помимо этого, среди израильтян был проведен опрос, касаемо того, должен ли ЦАХАЛ убивать террористов, даже если они больше не опасны. Оказалось, что, по сравнению с 2018 годом, население более радикально относится к этому вопросу.