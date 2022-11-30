Убийство в Рахате: обнародованы детали и фото

Мужчина был застрелен в бедуинском городе Рахат рано утром в среду в результате инцидента, который, по словам полиции, был мотивирован семейным имущественным спором.
Жертва была опознана ивритоязычными СМИ как Ясин Дараваша Абу Заид, 26 лет, житель Рахата.
Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Аль-Хаджара в южном городе около 2 часов ночи.
Абу Зайд был найден в критическом состоянии и доставлен в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве, где скончался от полученных ран.
Полиция начала расследование инцидента.
Первоначальное расследование показало, что смерть Абу Зайда была связана с продолжающимся земельным спором между членами семьи, сообщила полиция, не предоставив дополнительной информации.
В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия на фоне роста организованной преступности и распространения незаконного оружия.
Многие винят полицию, которую обвиняют в неспособности эффективно расправиться с могущественными преступными организациями и семейными распрями.
Согласно Инициативам Авраама, отслеживающим насилие в арабском сообществе, с начала года в Израиле в результате инцидентов, связанных с преступностью, были убиты 104 араба, 100 из которых имели гражданство.
Ранее Курсор писал, что Лапид обрушился на новое правительство в связи с инцидентом в Хевроне.