Убийство в Рахате: обнародованы детали и фото

Полиция говорит, что смерть мужчины, вероятно, была результатом продолжающихся разногласий по поводу собственности.

Мужчина был застрелен в бедуинском городе Рахат рано утром в среду в результате инцидента, который, по словам полиции, был мотивирован семейным имущественным спором.

Жертва была опознана ивритоязычными СМИ как Ясин Дараваша Абу Заид, 26 лет, житель Рахата.

Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Аль-Хаджара в южном городе около 2 часов ночи.

Абу Зайд был найден в критическом состоянии и доставлен в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве, где скончался от полученных ран.

Полиция начала расследование инцидента.

יאסין דראוושה אבו זאיד בן ה-26 מרהט נורה הלילה למוות בעיר במהלך סכסוך קרקעות בתוך המשפחה pic.twitter.com/gzuvCyUQSR — אריאל עידן (@Arielidan20) November 30, 2022

Первоначальное расследование показало, что смерть Абу Зайда была связана с продолжающимся земельным спором между членами семьи, сообщила полиция, не предоставив дополнительной информации.

В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия на фоне роста организованной преступности и распространения незаконного оружия.

Многие винят полицию, которую обвиняют в неспособности эффективно расправиться с могущественными преступными организациями и семейными распрями.

Согласно Инициативам Авраама, отслеживающим насилие в арабском сообществе, с начала года в Израиле в результате инцидентов, связанных с преступностью, были убиты 104 араба, 100 из которых имели гражданство.

Ранее Курсор писал, что Лапид обрушился на новое правительство в связи с инцидентом в Хевроне.