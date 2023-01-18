Студенты против Минобразования: Экзамен по математике ‒ плевок в лицо

Многие студенты раскритиковали министерство образования из-за сложности проводимого экзамена по математике.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Студенты утверждают, что некоторые из вопросов получились крайне сложными, а другие учащиеся пожаловались на особенно длинные вопросы и нехватку отведенного им времени для решения задач. Некоторые из студентов проявили инициативу и отправили письмо научному руководителю математики Нариту Кацу.

По словам ученика 12-го класса из Кирьят-Гата, сдавшего экзамен на пятиуровневом уровне, он тщательно готовился к поступлению, но в его глазах «потемнело», когда он увидел «шокирующую длину вопросов». Он считает, что минобразования манипулировало студентами, потому что знало, с какими проблемами столкнутся студенты из-за пандемии.

«Как студент, я чувствую, что этот экзамен как «плевок в лицо» для всех усилий, которые я приложил за последние несколько месяце», ‒ поделился он.

Он не стал единственным, кто подробно высказался о проблемах, связанных с экзаменом по математике. Так, одна из 12-классниц призналась, что были вопросы, которые «нельзя было решить честно».

«Вопрос по геометрии, области, которую я люблю, был длинным и мучительным. В вопросе было много вспомогательных вопросов, конструкций, много крупных рисунков и каша для глаз, даже если ты учитель. Мне понадобилось полтора часа, чтобы решить вопрос, в области, которая мне очень нравится», ‒ сказала она.

Учитель средней школы, преподающий математику, сказал, что на экзамене было много «разумных вопросов», требующих «глубокого осмысления». Однако ряд педагогов полагает, что некоторые задания были «особенно сложными».

«Курсор» сообщал, что в Израиле снизилось количество студентов педагогических вузов.