В Израиле снизилось количество студентов педагогических вузов

В текущем году израильтяне стали меньше вступать на педагогические факультеты в университетах и коледжах, по сравнению с 2021 годом количество желающих снизилось на 9,7 процента.

Об этом пишет Haaretz.

Представители министерства образования в ноябре 2022 года представили неполные данные, которые указывают на то, что снижение записи на обучение педагогов сократилось примерно на 38 процентов.

В академических педагогических колледжах Израиля подготовку к преподавательской деятельности могут получить те, у кого нет высшего образования, а также люди с дипломом бакалавриата и желающие получить профессиональную переподготовку. Но самое резкое сокращение числа студентов фиксируют в вузах.

Представитель одного из факультетов подготовки учителей отметил, что к ним обращаются директоры школьных учебных заведений в растерянности, что им негде найти специалистов с углубленной академической подготовкой, поскольку их очень нахватает в системе образования. Из-за этого спад желающих получить знания в данной области вызывает беспокойство в министерстве образования.

«Курсор» писал ранее, что министр образования поручил профессиональным командам министерства сформулировать новую альтернативу формату тестирования в гуманитарных науках.

Еще мы писали, что согласно данным министерства образования Израиля, в стране по-прежнему наблюдается дефицит нескольких сотен учителей, в основном по естественным предметах, а также классных руководителей.

Напомним, что многие израильские студенты отправляются за рубеж, чтобы там получить высшее образование. Но его стоимость может быть высокой. По данным платформы Erudera, наши граждане платят в среднем за год обучения в других странах от 3200 до 19 288 долларов.