«Падет вместе со мной»: Шакед рассказала, почему Нетаниягу нужно поддержать Еврейский дом

Председатель «Еврейского дома» Айелет Шакед настаивает на том, что ее партия все еще может преодолеть избирательный барьер на предстоящих выборах.

Выступая в интервью Channel 12 News, Шакед сказала: «Я могу только сказать Нетаниягу, что если он пойдет против меня, то он падет вместе со мной».

«У него нет шансов сформировать правительство, если я не пройду порог. Особенно, если я выйду из гонки, потому что тогда у него не будет 61 место и левый блок станет сильнее, — настаивала она, добавив, что «Еврейский дом» на подъеме. — Если на следующей неделе у меня будет повышение на полпроцента, мы будем близки к избирательному порогу».

В ответ на ее заявление «Ликуд» заявил: «Айелет Шакед не проходит избирательный барьер и не имеет шансов его пройти. Шакед говорит, что ей небезразличен правый лагерь, но на деле она в очередной раз ставит под угрозу правых и отдает голоса левым. Голос за Айелет — это голос, который идет в мусорное ведро».

Ранее Курсор писал, что министр внутренних дел Айелет Шакед и председатель Еврейского дома в новом интервью прокомментировала переговоры с Ливаном и грядущие выборы в Кнессет.